Phil Foden é eleito melhor jogador da temporada inglesa pela imprensa

O meio-campista do Manchester City, Phil Foden, foi eleito o melhor jogador da temporada 2023-2024 na Inglaterra em votação feita pela associação inglesa de jornalistas esportivos, com a jamaicana Khadija 'Bunny' Shaw, também do City, vencendo na categoria feminina.

Foden, de 23 anos, sucede o seu companheiro de equipe Erling Haaland, após conquistar 42% dos votos da Football Writers' Association (FWA), que tem cerca de 900 membros.

Foden superou Declan Rice, meio-campista do Arsenal, que ficou em segundo, e o volante espanhol Rodri, também do Manchester City, que terminou em terceiro. Atrás deles foram votados os nomes do norueguês Martin Odegaard, Ollie Watkins e Cole Palmer.