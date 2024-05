Preços mundiais dos alimentos sobem pelo 2º mês consecutivo em abril, segundo FAO

Em abril, o preço da carne foi o que mais aumentou (+1,6%).

Os cereais subiram 0,3%, principalmente devido às condições climáticas para a próxima colheita em vários países produtores, e os óleos vegetais também subiram 0,3%.

Entre os produtos cujas taxas caíram estava o açúcar (-4,4%).

A produção parece ser maior do que o esperado na Índia e na Tailândia. No Brasil, as chuvas no final de março e abril ajudaram a acalmar os temores sobre a colheita, explicou a FAO.

