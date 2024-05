Rublev vence Fritz e vai à final do Masters 1000 de Madri

"Foi um jogo muito difícil, nós dois sentimos a pressão", disse Rublev, após o jogo que foi disputado na quadra central da Caja Mágica.

O russo, que na quarta-feira havia eliminado o número três do mundo Carlos Alcaraz nas quartas de final, começou a partida um pouco nervoso.

Rublev, de 26 anos, cedeu o saque no primeiro game, mas reagiu imediatamente no game seguinte devolvendo a quebra para empatar a partida em 1 a 1.

Os dois confirmaram seus serviços até o placar chegar a 5-4 a favor do russo, no qual ele conseguiu quebrar novamente o saque do oponente para vencer o set com um game em que Fritz não pontuou.

No segundo set, Rublev, muito firme no saque, aproveitou o terceiro break point no sexto game para quebrar o serviço do adversário e abrir vantagem de 4-2.

O número oito do mundo só precisou confirmar seu saque para fechar a partida com 6-3.