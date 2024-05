Trabalhistas britânicos comemoram resultados das eleições locais e pedem antecipação das eleições gerais

Os trabalhistas, que obtiveram vitórias importantes - incluindo um novo assento no Parlamento pela circunscrição eleitoral de Blackpool South, no noroeste da Inglaterra - pediram nesta sexta-feira que Sunak convoque eleições gerais agora e não no segundo semestre do ano, como o premiê havia anunciado.

"Blackpool fala por todo o país, estamos fartos após 14 anos de fracasso, 14 anos de declínio, queremos virar a página e começar de novo com o Trabalhismo", declarou o líder do partido, Keir Starmer, apontado há meses pelas pesquisas como futuro primeiro-ministro.

- 'Pior desempenho' -

A eleição local de quinta-feira ocorreu após a renúncia do parlamentar conservador Scott Benton devido a um escândalo de 'lobby', ao mesmo tempo em que são escolhidos vereadores, prefeitos e outras autoridades regionais na Inglaterra e no País de Gales.

Em Londres, o prefeito trabalhista, Sadiq Khan, deverá conquistar facilmente um terceiro mandato.

Os resultados são esperados para este sábado.