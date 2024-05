Explosão em posto de gasolina de Porto Alegre deixa dois mortos

Os bombeiros transportaram as vítimas do acidente, atingidas por queimaduras.

O posto de gasolina está localizado na avenida Cairu, no bairro Navegantes, em Porto Alegre.A cidade é atingida desde sexta-feira pelo "pior desastre climático" da história do estado do Rio Grande do Sul.

As fortes chuvas já deixaram dezenas de mortos e desaparecidos na região.

O transbordamento de cursos de água e os deslizamentos de terra mantêm inúmeras estradas interrompidas, com quase 300 localidades afetadas, muitas delas isoladas.

Em Porto Alegre, o rápido aumento do nível do rio Guaíba nas últimas horas inundou o centro histórico.

Segundo a Prefeitura, seu nível era de 5,04 metros, acima do recorde de 4,76 metros registrado quando a cidade sofreu enchentes históricas em 1941.