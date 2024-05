Ator americano Kevin Spacey nega novas acusações de agressão sexual

O ator americano Kevin Spacey negou novas acusações de agressão sexual antes da transmissão, na próxima semana, de um documentário com depoimentos de alguns homens contra ele.

Neste documentário, intitulado "Spacey Unmasked", que será transmitido em duas partes nas próximas segunda e terça-feira no canal britânico Channel 4, dez homens contam seus relatos sobre atos inadequados do ator.

Spacey, de 64 anos e com dois Oscar no currículo, foi absolvido da acusação de agressão sexual em julgamentos nos Estados Unidos e no Reino Unido.