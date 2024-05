Bayern perde para o Stuttgart, que ameaça sua vice-liderança na Bundesliga

- Luta pelo vice -

"É o que temos. Esta partida foi imprensada entre as duas contra o Real Madrid. Não vamos perder um segundo pensando nisso agora. Perder é chato, mas nada mais", tentou tranquilizar, em entrevista à rede de televisão Sky, o técnico do Bayern, Thomas Tuchel, que vai deixar o clube bávaro no final da temporada e quer sair conquistando a 'Orelhuda'.

A vitória do Stuttgart veio na reta final da partida, com gols do sul-coreano Jeong Woo-yeong (83') e do congolês Silas (90'+3).

Antes disso, o suíço Leonidas Stergiou havia colocado o Stuttgart em vantagem aos 28 minutos e o inglês Harry Kane havia empatado provisoriamente para o Bayern, convertendo um pênalti aos 36.

Com esse gol, Kane aumenta sua vantagem na artilharia, agora com 36 gols, onze a mais que o segundo, o guineense Serhou Guirassy, do Stuttgart, que passou em branco neste sábado.

Não será fácil para Kane igualar ou superar o recorde de gols de um jogador em uma única edição da Bundesliga, pertencente ao polonês Robert Lewandowski, que marcou 41 gols pelo Bayern na temporada 2020-2021. Para alcançá-lo, o ex-jogador do Tottenham terá que marcar cinco gols nos últimos dois jogos do campeonato, contra Wolfsburg e Hoffenheim.