Campeã Inter de Milão volta a perder para Sassuolo no Italiano

A Inter monopolizou a posse da bola, mas se mostrou pouco criativa, certamente pagando pela falta de tensão competitiva após ter se sagrado campeã da Serie A no final do mês passado.

"Não estamos acostumados a perder. Isso nos afeta e estraga um pouco a euforia dos últimos dias. Temos que terminar bem esta temporada", disse o técnico Simone Inzaghi à rede de televisão Sky Sport. No primeiro turno, o Sassuolo havia vencido por 2 a 1 no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, no dia 27 de setembro.

Neste sábado a Inter não conseguiu marcar, algo que aconteceu pela primeira vez num jogo seu nesta edição do campeonato.

O time tem 19 pontos a mais que o segundo, o Milan, que neste domingo recebe o Genoa (12º).

O Milan está mais focado em garantir o vice-campeonato já que tem 5 pontos a mais que a Juventus (3ª), que visita a Roma (5ª) também no domingo, no principal duelo do fim de semana no 'Calcio'.

Já o Sassuolo está a dois pontos da última posição de permanência na Serie A, ocupada pelo Empoli (17º), que recebe no domingo o Frosinone (16º).