Características de cadáveres encontrados no México coincidem com as de surfistas desaparecidos

As características físicas dos três cadáveres encontrados em um balneário no estado mexicano da Baixa Califórnia (noroeste) coincidem com as de dois australianos e um americano desaparecidos na semana passada durante uma viagem de surfe, informaram autoridades locais neste sábado (4).

A procuradora estadual, María Elena Andrade, disse a jornalistas que os corpos, retirados na sexta-feira de um poço em um penhasco, estão em "avançado estado de decomposição", o que dificulta sua identificação completa.

"No entanto, quanto à sua vestimenta e algumas características como cabelos longos e algumas descrições físicas específicas, temos essa alta probabilidade", disse em resposta a uma pergunta sobre se poderiam ser os três estrangeiros relatados como desaparecidos.