Colonos israelenses usam pastos para ocupar terras na Cisjordânia

- "Extremistas" -

Grupos de direitos humanos culpam os colonos religiosos e nacionalistas pelo crescimento dos ataques e da apropriação de terras palestinas.

Entre os mais radicais estão os "jovens dos montes", muitas vezes adolescentes que abandonaram a escola e sonham em colonizar toda a Cisjordânia, que consideram parte da terra bíblica de Israel.

Segundo o analista israelense Elhanan Miller, estes pastores são "extremistas de direita que ocupam ilegalmente as terras palestinas", principalmente no sul da Cisjordânia e no vale do Jordão.

Miller explica para a AFP que muitos deles são jovens "marginalizados" que abandonaram a escola cedo e criam ovelhas e cabras para tomar posse da terra e dos recursos naturais.

As ONGs denunciam que os colonos instalados nos postos de pastoreio estão armados e têm utilizado cães de caça e drones para ameaçar e agredir palestinos, matando às vezes seu gado e destruindo seus bens.