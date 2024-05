Depois da Alemanha, França nega entrada a médico britânico palestino que falaria sobre Gaza

Segundo uma fonte do governo francês, se um país membro do espaço Schengen marcar uma pessoa como "não admissível" no sistema de informação, ela não está autorizada a entrar em nenhum país da zona de livre circulação.

Ghassan Abu Seita, que passou 43 dias na Faixa de Gaza, incluindo no hospital Al Shifa, deveria participar de um seminário no Senado francês, organizado pela deputada ambientalista Raymonde Poncet Monge.

O Senado, como instituição, não organizou o evento, mas os grupos políticos são livres para convocar as conferências que desejarem.

As forças israelenses se retiraram no início de abril do hospital Al Shifa, onde disseram ter lutado contra combatentes palestinos durante uma operação de duas semanas.

Uma missão liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) informou em 6 de abril que a operação israelense reduziu o complexo a cinzas e que o cerco deixou "uma concha vazia" com muitos corpos.

