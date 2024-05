Swiatek vence Sabalenka em batalha de mais de 3 horas e conquista WTA 1000 de Madri

Swiatek se vingou assim da derrota sofrida há um ano, quando Sabalenka a venceu na final de Madri por 6-3, 3-6 e 6-3.

No primeiro lugar do ranking mundial pela 101ª semana, a tricampeã de Roland Garros conquistou o terceiro título do ano, o terceiro em um WTA 1000, depois de Doha e Miami.

As duas melhores jogadoras do mundo chegaram à final, assim como havia acontecido em 2023, seguindo caminhos bem diferentes.

Com exceção das quartas de final em três sets com duração de duas horas e meia (contra a brasileira Bia Haddad), Swiatek chegou à final com relativa facilidade: quatro partidas em dois sets, nas quais perdeu apenas 22 games e pouco mais de 1h15 no máximo na quadra.

Já Sabalenka foi a três sets em quatro de suas cinco partidas. Na semifinal contra a número 4 do mundo, Elena Rybakina, precisou lutar durante mais de duas horas e meia.

Antes de se reencontrarem em Roland Garros, Swiatek e Sabalenka devem disputar o WTA 1000 de Roma na próxima semana.