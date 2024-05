O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu neste sábado (4) a corrida sprint do Grande Prêmio de Miami (Estados Unidos), sexta das 24 provas do calendário.

O atual campeão mundial, que largou da pole position, superou o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) na corrida de 19 voltas disputada no Autódromo Internacional de Miami.

