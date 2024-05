No México, o Trem Maya ameaça uma joia da natureza com o avanço das obras

"Plantas, animais e nós dependemos deste que é um dos últimos aquíferos saudáveis que temos no México", afirma.

O presidente disse há três semanas que houve apenas um vazamento acidental e que está sendo remediado.

Mas a limpeza não ocorreu. Outros pilares mostram sinais de vazamentos e ferrugem, e as brocas continuam perfurando o frágil solo cárstico.

Um relatório da procuradoria ambiental (Profepa), divulgado na sexta-feira pelo jornal El Universal, documenta cinco vazamentos.

Mesmo sem considerar o impacto na fauna, os ambientalistas alertam que o impacto é incalculável.

O governo responde que nos cinco trechos concluídos do trem foram criadas nove áreas naturais protegidas, totalizando 1,34 milhão de hectares. A maior parte corresponde ao Parque Nacional Bajos del Norte, uma reserva submarina no Golfo do México.