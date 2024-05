O chavismo precisa de 'garantias' para deixar o poder na Venezuela, diz ex-rival de Chávez

No entanto, ele insiste repetidamente em uma "negociação séria" para uma transição. "De nada serviram os sonhos de que um dia um exército viria aqui para nos salvar e invadir a Venezuela", diz o político, crítico das sanções internacionais contra o país.

"Por isso me identifico e gosto do discurso do nosso candidato [González] em relação a que ele vai trilhar os caminhos da paz, o caminho do reencontro e que se afasta da perseguição, da cobrança de contas e do processo violento", explica.

Ele abraça a "proposta muito interessante" de um plebiscito, proposta pelo presidente colombiano, o esquerdista Gustavo Petro, com quem se encontrou quando ainda era candidato, um encontro que lhe rendeu críticas.

"Uma consulta séria, que venha a concretizar o que seriam as garantias após as eleições para um e para outro, é a maneira para que a Venezuela recupere a paz".

- 'Sempre sou candidato' -

Rosales foi duas vezes prefeito da cidade de Maracaibo (1995-2000, 2008-2009), duas vezes governador de Zulia (2000-2008, 2021-atualidade) e candidato presidencial em 2006, no auge da popularidade de Chávez.