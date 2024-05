Os destaques do título espanhol do Real Madrid

Lunin tem sido um dos responsáveis pela solidez defensiva do Real Madrid, que nesta temporada sofreu apenas 22 gols, sendo a equipe menos vazada do campeonato espanhol. O ucraniano também detém o recorde de defesas de um goleiro do Real Madrid em uma partida, com onze no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Manchester City.

- Rüdiger, o muro -

O veterano zagueiro-central alemão Antonio Rüdiger tem sido um baluarte nesta temporada no miolo da zaga madridista, na qual muitos dos ataques adversários esbarraram.

O alemão, que não teve muita continuidade na temporada passada, tem conseguido dar conta do recado após as graves lesões de David Alaba e Eder Militão. O alemão é, de fato, o jogador do Real Madrid que mais minutos disputou nesta temporada, superado apenas por Fede Valverde.

- Camavinga, a estrela ascendente -

Depois de começar a se destacar na temporada passada, o jovem Eduardo Camavinga já se tornou imprescindível para Ancelotti.