Porto Alegre, a capital submersa pelas chuvas

Durante o Vice-Reino do Rio da Prata estabelecido no final do século XVIII, o Rio Grande do Sul fazia parte da chamada Banda Oriental, que incluía também o território mais ao sul que hoje é o Uruguai.

Os habitantes do Rio Grande do Sul são conhecidos como "gaúchos", termo equivalente ao "gaucho", habitante nômade que povoou as planícies que hoje constituem essa região, Argentina, Uruguai e Paraguai.

