PSV Eindhoven é campeão holandês pela 25ª vez na história

Esta temporada tem sido histórica para os 'Rood-witten' (Vermelhos e Brancos) no campeonato holandês, com apenas uma derrota diante do NEC Nimegue em março e um total de 107 gols marcados, com uma média de 3,3 gols por jogo.

O clube holandês também avançou na fase de grupos da Liga dos Campeões de forma brilhante (em um grupo difícil com Arsenal, Sevilla e Lens) antes de ser eliminado em um duelo equilibrado nas oitavas de final pelo Borussia Dortmund (1 a 1 em casa na ida; 2 a 0 para os alemães na volta).

Após chegar ao comando do time no início da temporada, Peter Bosz, de 60 anos, conquista o primeiro título de campeonato nacional da sua carreira como treinador, ao longo da qual dirigiu Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Lyon.

--- Jogos da 32ª rodada do campeonato holandês e classificação:

- Sexta-feira:

Almere City FC - SC Heerenveen 1 - 1