Real Madrid conquista seu 36º título espanhol com derrota do Barça para o Girona

O Real Madrid conquistou matematicamente o seu 36º título da Liga espanhola, neste sábado (4), depois de vencer o Cádiz por 3 a 0 pela 34ª rodada, e com a derrota horas mais tarde do atual campeão, o Barcelona, por 4 a 2, diante do Girona fora de casa.

Essa derrota do Barça diante do vizinho catalão deu o título aos 'merengues', que abriram 14 pontos de vantagem, no momento em que restam apenas quatro rodadas e doze pontos em disputa até o fim do campeonato.

