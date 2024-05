Real Madrid vence Cádiz (3-0) e fica a um passo de seu 36º título espanhol

Após o intervalo, Chris Ramos teve a melhor chance para sua equipe, mas perdeu no mano a mano com Thibaut Courtois (50'). O goleiro belga voltou a campo neste sábado depois de superar uma grave lesão no joelho, que o manteve afastado durante quase toda a temporada.

O Real Madrid, que deu mais intensidade ao jogo após o intervalo, abriu o placar no minuto seguinte com um chute de Brahim Díaz no ângulo (51').

O gol mudou o rumo da partida, que o gigante da capital espanhola passou a dominar, encurralando o Cádiz em seu campo, o que obrigou o time a procurar o contra-ataque.

- Brahim decisivo -

Os 'merengues' ampliaram quando Bellingham finalizou um passe de Brahim (68').

O inglês, que havia acabado de entrar em campo no lugar de Arda Güler (65'), continua empenhado na luta para ser o artilheiro de LaLiga com 18 gols, um a menos que o ucraniano do Girona, Artem Dovbyk.