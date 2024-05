Sinner desiste de disputar Masters 1000 de Roma devido a lesão no quadril

O italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, desistiu de disputar o Masters 1000 de Roma (6 a 19 de maio) devido a uma lesão no quadril direito que o forçou a abandonar o torneio de Madri, anunciou o tenista neste sábado em sua conta no X.

"Não é fácil escrever esta mensagem, mas depois de ter falado novamente com os médicos e especialistas sobre os meus problemas no quadril, devo anunciar que infelizmente não poderei jogar em Roma", explicou o vencedor do Aberto da Austrália de 2024.

"Obviamente estou muito triste por não ter me recuperado a tempo. Este torneio é um dos meus favoritos no circuito. Queria muito voltar e jogar em casa diante do público italiano", prosseguiu Sinner.