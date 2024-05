Verstappen (Red Bull) vence sprint e conquista pole do GP de Miami

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, teve mais um desempenho implacável neste sábado (4) ao vencer a corrida sprint do Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos, e conquistar a pole position para a corrida de domingo.

O tricampeão mundial obteve até agora as seis pole positions em disputa no início desta temporada.

Das cinco corridas já realizadas, do total de 24 do calendário, 'Mad Max' só não venceu em março na Austrália, onde teve de abandonar devido a um problema mecânico e deixou a vitória nas mãos do espanhol Carlos Sainz (Ferrari).