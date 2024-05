Bayer Leverkusen goleia Eintracht (5-1) e chega a 48 partidas sem perder

Com esta vitória, o Leverkusen chega aos 84 pontos na classificação e tem 15 de vantagem sobre o Bayern Munique, que perdeu no sábado por 3 a 1 na visita ao Stuttgart (3º com 67 pontos).

Desta forma, o Leverkusen continua em condições de se tornar o primeiro clube alemão a completar uma temporada invicto na Bundesliga. Restam os duelos contra o Bochum fora de casa no próximo fim de semana e contra o Augsburg na última rodada.

O Leverkusen terá no máximo cinco jogos para disputar nesta temporada, incluindo o duelo de volta contra a Roma, na quinta-feira (o time alemão defenderá a vantagem conquistada com a vitória por 2 a 0 na Itália), uma eventual final da Liga Europa (no dia 22 de maio em Dublin, na Irlanda) e a final da Copa da Alemanha (em 25 de maio contra o Kaiserslautern, da segunda divisão).

No primeiro jogo deste domingo, o Bochum venceu uma partida frenética contra o Union Berlin (4-3), praticamente garantindo sua permanência, com 33 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento, embora o Mainz (16º) ainda jogue neste domingo na visita ao Heidenheim (11º).

O Union Berlin, que disputou a Liga dos Campeões nesta temporada, pode cair para essa 16ª e penúltima colocação, o que o obrigaria a disputar a repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão para permanecer na elite do futebol alemão.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Alemão e clasificação: