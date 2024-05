Chama olímpica percorrerá a França por 80 dias antes de iluminar os Jogos

A grande festa na cidade mediterrânea, que será sede das provas olímpicas de vela, terminará com uma apresentação dos rappers Soprano et Alonzo, que lançará as celebrações na França.

Ainda se mantém o mistério sobre quem acenderá a pira em Marselha: Zinedine Zidane? Tony Parker? Os irmãos Manaudou?

A tocha olímpica percorrerá em seguida a Côte d'Azur, a Provence e sul dos Alpes, passando pelo Mont Ventoux, conhecido pelos fãs de ciclismo.

. Nova jornada marítima

Após atravessar a França do sul ao norte e percorrer a Normandia e as praias do desembarque, a chama seguirá ao Mont-Saint-Michel antes de passar mais mais uma vez pelo Atlântico.

Embarcará em Brest em um trimarã que a levará por nove dias aos territórios franceses ultramarinhos e retornará ao continente.