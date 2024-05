Chelsea goleia West Ham (5-0) e segue sonhando com vaga europeia

O Chelsea goleou o West Ham em casa por 5 a 0, num clássico de Londres, neste domingo, pela 36ª rodada da Premier League e manteve vivas as chances de disputar uma das competições europeias na próxima temporada.

A tarde foi perfeita para a equipe comandada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, já que além do ótimo resultado contou com o retorno do atacante francês Christopher Nkunku, afastado desde o final de fevereiro.

Com 54 pontos, o Chelsea está em sétimo e dois pontos atrás do Newcastle, sexto colocado. Neste momento está à frente do Manchester United (8º, 54 pontos), que visita o Crystal Palace (14º) na segunda-feira.