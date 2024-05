Dois mortos na Ucrânia por lançamento de foguetes russos

Pokrovsk fica a cerca de 60 km a noroeste de Donetsk, capital da região controlada pela Rússia que Moscou afirma ter anexado.

Em Kharkiv, um bombardeio russo feriu pelo menos dez pessoas, segundo o governador desta região nordeste, Oleg Synegoubov.

As forças russas atingiram o centro da cidade com uma "bomba aérea guiada", acrescentou ele no Telegram.

Outro ataque durante a noite deixou seis feridos, incluindo uma menina nascida em 2015, informou anteriormente.

A força aérea ucraniana disse que a Rússia disparou 24 drones iranianos (Shahed) contra o seu território durante a noite e que 23 deles foram derrubados.

No campo de batalha, o Exército russo reivindicou a captura de outra cidade no leste da Ucrânia, onde as tropas de Moscou registraram vários avanços nos últimos meses.