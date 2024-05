Guerreiro vai desfalcar Bayern contra Real Madrid; De Ligt e Musiala voltam a treinar

O português Raphael Guerreiro, do Bayern Munique, vai desfalcar seu time no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, na quarta-feira, contra o Real Madrid (2-2 na partida de ida), enquanto Mattijs de Ligt e Jamal Musiala voltaram aos treinos neste domingo (5), anunciou o clube bávaro.

O Bayern não informou qual será o tempo necessário para a recuperação de Guerreiro, citando apenas uma ausência "nos próximos jogos.

O volante de 30 anos "sofreu uma lesão ligamentar e capsular no tornozelo" do pé esquerdo no sábado, durante o jogo da 32ª rodada da Bundesliga na visita ao Stuttgart (derrota por 3 a 1).