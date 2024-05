Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas no Rio, segundo autoridades

Em seu quarto show no Brasil, Madonna agradeceu ao Rio pela recepção, "o lugar mais lindo do mundo", e dedicou vários momentos do show para proclamar seu amor pelo país.

As cantoras Anitta e Pabllo Vittar apareceram no palco monumental, além de um grupo de jovens com baterias de diferentes escolas de samba do Rio de Janeiro.

Foi um momento de comunhão com o público: a rainha do pop vestiu a camisa verde e amarela do time de futebol com o número 10 e a inscrição Ciccone, seu sobrenome, e dançou e pulou com a bandeira do Brasil.

Quando apresentou "Music", as telas exibiram retratos de brasileiros emblemáticos, entre eles Pelé, cacique Raoni, Daniela Mercury, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Paulo Freire e Marielle Franco.

Os organizadores do show também comemoraram o sucesso do evento, afirmando que ele superou outro marco, quando em 2006 os Rolling Stones se apresentaram na mesma praia diante de um milhão de pessoas, segundo comunicado.

Desde a tarde, Copacabana ficou totalmente fechada ao trânsito de veículos e virou uma enorme avenida dedicada à cantora.