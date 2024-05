Morre o ator Bernard Hill, conhecido por 'Titanic' e 'O Senhor dos Anéis'

Hill também deu vida ao rei Théoden de Rohan na trilogia "O Senhor dos Anéis", baseada na obra de J. R. R. Tolkien e que fez sucesso nos anos 2000.

O ator também teve uma longa carreira na televisão britânica, onde estreou na década de 1980 com um papel de desempregado na conhecida série "Boys from the Blackstuff".

mhc/es/mb/aa

