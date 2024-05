Motorista morre após bater com carro em cerca da Casa Branca

O Serviço Secreto, juntamente com a polícia e os bombeiros do Distrito de Columbia, iniciaram uma investigação sobre o acidente fatal, disse Anthony Guglielmi, porta-voz do Serviço Secreto, responsável pela segurança da Casa Branca.

Guglielmi acrescentou que "não houve ameaça ou implicações para a segurança pública".

Em janeiro, as autoridades prenderam outra pessoa que também bateu com um veículo no portão externo do complexo.

A Casa Branca assistiu a uma série de incidentes de intrusão de grande repercussão nos últimos anos, o que levou à construção, em 2020, de uma cerca metálica mais alta e mais resistente em torno do perímetro da icônica mansão.

