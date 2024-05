Número de mortos em enchentes no Quênia sobe para 228 desde março

Pelo menos 228 pessoas morreram no Quênia nas chuvas torrenciais e enchentes que atingem o país desde março e não mostram sinais de abrandamento, informaram as autoridades neste domingo (5).

O Quênia e outros países do leste da África têm registrado chuvas sazonais mais intensas do que o normal há várias semanas devido aos efeitos do fenômeno El Niño.

As chuvas causaram inundações e deslizamentos de terra, destruíram colheitas e casas e deslocaram centenas de milhares de pessoas.