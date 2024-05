Rublev vence Auger-Aliassime e conquista Masters 1000 de Madri

"Nosso esporte é assim, não podemos ter os dois vencedores", acrescentou.

O russo, que chegou a Madri depois de perder quatro jogos consecutivos, reencontrou seu melhor tênis na capital espanhola, embora este domingo não tenha começado da melhor forma.

Rublev começou tendo seu saque inicial quebrado pelo canadense, que confirmou o 2 a 0 com seu serviço.

A diferença foi intransponível para o russo, que viu Auger-Aliassime derrotá-lo novamente no quinto game e abrir 4-1.

Rublev conseguiu se recuperar de um break e salvou um set point e uma quebra no nono game, mas no game seguinte o canadense fechou o set com seu saque.

Auger-Aliassime se mostrou muito firme no saque (14 aces na partida), mas no segundo set Rublev começou a crescer, jogando com mais solidez no fundo da quadra.