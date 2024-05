Sevilla e Alavés se garantem na 1ª divisão; Valencia praticamente se despede da Europa

Sevilla e Alavés garantiram a permanência na primeira divisão espanhola depois de obter vitórias neste domingo (5), em que o Valencia praticamente se despediu das chances de disputar uma competição europeia na próxima temporada.

Em Sevilha, os donos da casa venceram o Granada por 3 a 0, com gols do argentino Marcos Acuña (11'), do marroquino Youseff En Nesyri (51') e do belga Dude Lukebakio (80').

Com 41 pontos, o time sevilhano garantiu matematicamente sua permanência na principal categoria do futebol espanhol, enquanto seu rival Granada está praticamente rebaixado com 21 pontos, 11 atrás do Mallorca no momento em que restam apenas 12 em disputa.