Sporting conquista seu 20º título português após derrota do Benfica

A última vez que o Sporting havia sido campeão português foi em 2021. Encerrou então um jeum de 19 anos sem conquistar o campeonato nacional, mas foi numa época marcada por restrições públicas devido à pandemia de covid-19 e até o jogo em que se sagrou campeão teve que ser disputado sem público nas arquibancadas.

Tanto em 2021 como agora em 2024, o treinador foi Ruben Amorim, cujo trabalho no comando do time de José Alvalade tem despertado o interesse de vários grandes nomes do continente.

Desta vez os torcedores conseguiram desfrutar de uma grande temporada da sua equipe, que venceu os dois grandes times nacionais, o Benfica (campeão pela última vez em 2023) e o Porto (campeão em 2022).

Na lista de títulos do campeonato português, o Benfica continua a dominar com 38 títulos, seguido do Porto com 30. O Sporting ainda está distante, com 20 títulos.

- Sporting quer 'dupla coroa' -

No jogo deste domingo, o Benfica teve boas chances no estádio do Famalicão e inclusive o argentino Ángel Di María mandou uma bola na trave, quando o jogo estava empatado em 0 a 0.