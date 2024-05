Trump compara governo Biden com a Gestapo nazista, segundo mídia americana

O ex-presidente republicano Donald Trump intensificou suas acusações de que a administração de seu sucessor democrata Joe Biden utilizou a Justiça em seu benefício, comparando-a com a Gestapo, a polícia política da Alemanha nazista, segundo foi informado pela mídia americana.

Trump, que aspira voltar à Casa Branca após as eleições de novembro, fez essas declarações no sábado durante uma reunião com líderes de seu partido em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida (sudeste), de acordo com uma gravação de áudio fornecida à imprensa por um doador de campanha.

Diante de uma plateia composta por líderes e doadores republicanos, ele acusou os democratas de "liderar uma administração no estilo da Gestapo" e atacou novamente os promotores que investigam os casos criminais contra ele.