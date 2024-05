Ucrânia busca 'visibilidade' em Eurovision repleto de controvérsias sobre Israel

O concurso de 2024 é marcado por apelos contra a participação israelense. Desde o início do ano, as petições se multiplicam exigindo a exclusão do país devido à guerra que enfrenta contra o Hamas em Gaza.

No final de março, os candidatos de nove países pediram um cessar-fogo duradouro, e milhares de pessoas são esperadas nas ruas de Malmö em manifestações pró-palestinas.

Com a rapper Aliona Savranenko, também conhecida como Alyona Alyona, Jerry Heil apresenta uma música cativante, em ucraniano, "Teresa & María", uma mistura de rap e pop com elementos de ópera, que, segundo elas, "fala de união".

"Devemos estender a mão e ajudar os refugiados com medicamentos e armas", indica Alyona Alyona.

"Devemos lembrar ao mundo inteiro o quão unido estava quando começou a grande invasão", acrescenta.

Em 2022, três meses após a invasão russa, a Ucrânia, representada pela Kalush Orchestra, venceu a 66ª edição do Eurovision graças aos votos do público, que testemunhavam um forte impulso de solidariedade com o país.