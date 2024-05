Xi Jinping inicia na França sua 1ª viagem pela Europa desde 2019

O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, receberá Xi no aeroporto de Orly, em Paris, por volta das 16h (11h no horário de Brasília). A visita coincide com 60 anos de relações diplomáticas entre China e França.

O presidente chinês se reunirá na segunda-feira com Macron e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Durante o encontro, que acontecerá no Eliseu, o trio abordará as inúmeras divergências comerciais.

Nos últimos meses, a União Europeia multiplicou as investigações sobre os subsídios estatais chineses em setores como o dos automóveis elétricos, acusados de serem anticompetitivos.

- "Trégua olímpica" -

Em uma entrevista ao La Tribune dimanche, Macron defendeu "proteger melhor" a "segurança nacional" do país, "ser muito mais realista na defesa dos nossos interesses" e "obter reciprocidade".

Para Pequim, estas medidas são consideradas "protecionistas" e vistas de forma negativa. As autoridades chinesas lançaram a sua própria investigação sobre os subsídios estatais, especialmente ao conhaque francês.