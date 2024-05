Água para o canal e dinheiro para pensões, os grandes desafios de Mulino no Panamá

"O investimento estrangeiro, o crescimento econômico, as pensões, a crise hídrica são claramente desafios importantes, mas [há] também desafios políticos e um conjunto de desafios sociais pendentes", acrescentou o antigo Ministro da Justiça e Direitos Humanos do Chile.

- Ajuste fiscal? -

Uma questão relevante que deve ser abordada é a seca que obrigou à redução em 2023 do trânsito de navios no Canal do Panamá, motor econômico do país, fator que ameaça reduzir as contribuições para o Tesouro.

O canal funciona com a água doce obtida de lagos artificiais e para cada navio que atravessa são despejados no mar 200 bilhões de litros.

Mas o fenômeno El Niño e as mudanças climáticas reduziram a quantidade de chuva, e o leito do rio necessita de uma fonte adicional de água doce.

O governo estuda a construção de uma barragem e de um gasoduto subterrâneo de oito quilômetros, obras que exigem investimentos milionários.