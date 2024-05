Argentina reforça em Bruxelas desejo de aprofundar laços com UE

A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, se encontrou, nesta segunda-feira (6), em Bruxelas, com o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, informaram fontes da delegação.

Na capital belga, a chanceler argentina compartilhou um almoço de trabalho com Borrell, em um encontro centrado no interesse argentino em "aprofundar a relação estratégica com a UE e seus países-membros".

De acordo com fontes diplomáticas argentinas, Mondino garantiu a Borrell durante o encontro que Buenos Aires considera a UE um "parceiro natural".