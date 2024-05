Autoridades dos EUA investigam Boeing por possível falsificação de registros do 787

A gestão do 787 foi questionada durante uma audiência realizada em 17 de abril no Senado americano, na qual um denunciante da empresa declarou ter sofrido represálias após apresentar dúvidas sobre os processos de fabricação do 787 que, em sua opinião, ameaçavam a segurança do avião.

