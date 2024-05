Autoridades identificam outros três adolescentes envolvidos em agressão a eurodeputado na Alemanha

O Partido Social-Democrata alemão, do chefe de governo Olaf Scholz, informou que o eurodeputado, que sofreu múltiplas fraturas no rosto, teve de ser submetido a uma cirurgia.

Um primeiro adolescente de 17 anos se entregou à polícia no domingo após alegar ser um dos autores do ataque a Ecke.

Os quatro suspeitos são alemães, entre 17 e 18 anos, disseram as autoridades.

"A polícia considera que pelo menos um dos suspeitos é de extrema direita", disse o Ministério Público de Dresden à AFP.

Olaf Scholz condenou o ataque e disse que representava uma ameaça à democracia. "Nunca devemos aceitar estes atos de violência", declarou.

Pouco antes do ataque de Ecke, um homem de 28 anos que colava cartazes do partido ambientalista na mesma rua também foi atacado, disse a polícia, que suspeita do mesmo grupo de agressores.