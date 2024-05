Candidato de direita vence eleição presidencial no Panamá e promete o fim da perseguição

Do silo na embaixada da Nicarágua, onde está desde fevereiro para evitar a prisão, Martinelli foi o protagonista das eleições e, de seu refúgio, ele fez campanha por seu candidato. "Missão cumprida", declarou Mulino ao ex-presidente após a vitória.

A maioria dos panamenhos, segundo uma pesquisa recente, considera que o ex-presidente de 74 anos governará nos bastidores a partir de 1º de julho, mas Mulino afirmou em discurso que não é "fantoche de ninguém".

Analistas consideram possível que, no entanto, conceda a Martinelli - alvo de sanções de Washington por corrupção "em larga escala", acusado por espionagem telefônica e subornos - um indulto ou, ao menos, um salvo-conduto para que viaje até a Nicarágua.

O que ele fizer em relação a Martinelli "terá consequências internacionais, em particular com os Estados Unidos", declarou à AFP Francisco Rojas, reitor da Universidade para a Paz da ONU, com sede na Costa Rica.

- Sem medo -

Mulino receberá do presidente Laurentino Cortizo, do majoritário Partido Revolucionário Democrático (PRD, social-democrata), um país com déficit fiscal de 7,4%, uma dívida pública bilionária e um sistema de Previdência Social em colapso.