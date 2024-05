Comércio global marca reunião tensa entre líderes da China e da UE

A primeira viagem oficial de Xi à Europa desde 2019, que o levará também à Sérvia e à Hungria, coincide com o 60º aniversário das suas relações diplomáticas com a França, que é vista como uma "potência de equilíbrio" entre Pequim e Washington.

- 'Escapada' nos Pireneus -

Após a reunião com Von der Leyen, os presidentes de China e França se dirigiram ao Hotel des Invalides, onde passaram em revista às tropas, antes de retornarem ao Palácio do Eliseu para uma conversa bilateral.

A guerra na Ucrânia é outro dos grandes temas previstos. A "coordenação" com Pequim sobre as "grandes crises" na Ucrânia e no Oriente Médio é "absolutamente decisiva", disse Macron, que também organizou um jantar de Estado para Xi.

O líder francês pretende pedir ao seu homólogo chinês que apoie a "trégua olímpica" para todos os conflitos, por ocasião dos Jogos Paris-2024 no verão europeu.

A França quer que a China, principal aliada do presidente russo, Vladimir Putin, não apoie os seus esforços de guerra e use os laços com Moscou para "contribuir para a resolução do conflito", segundo a presidência francesa.