Dados fundamentais da União Europeia

O hino da UE é a adaptação instrumental do quarto movimento da 9ª Sinfonia de Ludwig van Beethoven, popularmente conhecida como Ode à Alegria, nome formal do hino do bloco.

Em 1972, foi adotado pelo Conselho da Europa - um órgão internacional que não faz parte das instituições da UE - e em 1985 se tornou hino de todo o bloco.

O euro é a moeda comum em 20 dos 27 países da UE. A política monetária dos países que adotam o euro é definida pelo Banco Central Europeu (BCE).

- As sedes mais importantes

Tecnicamente, a UE não tem uma capital, embora Bruxelas seja vista como tal, pois é a sede da Comissão e do Conselho Europeu.

Embora exista uma gigantesca sede do Parlamento Europeu em Bruxelas, os tratados fundadores da UE determinam que a sede formal do legislativo seja na cidade francesa de Estrasburgo, na fronteira com a Alemanha, onde são realizadas as sessões plenárias.