Diretor da AIEA viaja ao Irã em meio a temor sobre programa nuclear de Teerã

Em um discurso durante a apresentação do evento, Eslami expressou a esperança de cooperação com a AIEA, o que - afirmou - está "no primeiro plano das políticas" de Teerã.

"Esperamos que a Agência possa desempenhar seu papel como uma instituição internacional independente à margem das pressões políticas", acrescentou.

Da mesma forma, afirmou que "o nível das inspeções realizadas pela AIEA" nas instalações nucleares iranianas era "superior ao de todos os demais países em toda a História".

Desde a última visita de Rafael Grossi, há mais de um ano, as relações entre as duas partes se deterioraram, com Teerã restringindo sua cooperação à medida que continua com sua escalada nuclear.

"Estamos certos de que as negociações [com Grossi] vão dissipar ainda mais a incerteza e poderemos reforçar nossa relação com a Agência", disse Eslami na quarta-feira.

A situação atual aumenta o temor, visto que Teerã dispõe de material suficiente para fabricar várias bombas atômicas.