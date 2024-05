Eleições europeias podem consolidar fortalecimento da extrema direita

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, candidata a um segundo mandato e do PPE (direita), principal grupo político do Parlamento, descartou a cooperação com o grupo ID.

No entanto, deixou a porta aberta a entendimentos com o bloco ECR, liderado pela líder italiana Giorgia Meloni e do qual faz parte o grupo espanhol de extrema direita Vox.

Em uma declaração que provocou fúria entre os sociais-democratas e os verdes, Von der Leyen disse que as alianças dependerão "da composição do Parlamento e de quem está em cada grupo".

Na opinião de Joannin, porém, a única opção para uma "coalizão estável" é aquela que está atualmente no poder, com o PPE, os sociais-democratas e os centristas.

- Influência crescente -

De acordo com as pesquisas, o PPE continuará sendo a principal força política no Parlamento, seguido pelos sociais-democratas, embora estes dois grupos perderiam alguns assentos.