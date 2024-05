Macron pede a Xi Jinping coordenação sobre a Ucrânia e comércio justo

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta segunda-feira ao homólogo chinês, Xi Jinping, uma coordenação sobre as "grandes crises", como Ucrânia e Oriente Médio, assim como "regras justas para todos" no comércio entre Europa e China.

"O futuro do nosso continente também dependerá, muito claramente, da nossa capacidade de continuar desenvolvendo relações com a China de maneira equilibrada", disse Macron, no início de uma reunião com Xi no Palácio do Eliseu.

Com o encontro, que também conta com a participação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Xi inicia a sua primeira viagem oficial ao continente europeu desde a pandemia de covid-19, que também o levará à Sérvia e Hungria.