Museu do Prado vai expor um Caravaggio que quase foi vendido por 1.500 euros

Um quadro de Caravaggio, que quase foi vendido por 1.500 euros (1.600 dólares, 8.105 reais) em leilão em 2021, será exposto no Museu do Prado graças a um empréstimo temporário do seu proprietário, anunciou a instituição madrilena nesta segunda-feira (6).

A obra, com o título "Ecce Homo", que mostra o Cristo com a coroa de espinhos, é apenas uma das 60 pinturas existentes no mundo atribuídas ao mestre italiano especializado em sombras (1571-1610).

Por acreditar que seu autor era outra pessoa, a obra foi avaliada em 1.500 euros em abril de 2021 por uma casa de leilões espanhola.