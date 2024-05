Partidos de extrema direita fazem guerra de desinformação antes de eleição da UE

"A desinformação sobre os migrantes e a migração tem sido usada há muito tempo para fomentar o medo e mobilizar os eleitores na Europa", disse ela.

Em março, por exemplo, uma falsa alegação no X de que a imigração custava à França 40 bilhões de euros por ano foi repetida pelo principal candidato do RN, Jordan Bardella. Os economistas envolvidos na pesquisa citada como fonte do número disseram à AFP que essa era uma "interpretação enganosa".

Outro campo de batalha para a direita são as medidas do Acordo Verde da UE para conter as mudanças climáticas. Em abril, vários políticos da AfD compartilharam falsas alegações de que a França havia proibido a construção e a operação de turbinas de energia eólica.

Na verdade, um tribunal havia apenas emitido uma decisão sobre os níveis de ruído dessas turbinas.

A rede social é "útil para... os partidos políticos populistas de direita organizados imporem suas mentiras, conspirações e armações", disse Ayhan Kaya, presidente da European Politics of Interculturalism na Istanbul Bilgi University.

Muitas questões eleitorais são complicadas, o que as torna alvos fáceis para a desinformação. As pessoas queriam respostas simples em preto e branco "para as complexidades do mundo globalizado de hoje", disse ele à AFP.