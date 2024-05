Pragmática primeira-ministra italiana lidera extrema-direita na UE

Com seu atlanticismo e suas relações pragmáticas com Bruxelas, a italiana Giorgia Meloni, que está em plena campanha para as eleições europeias em junho, é para muitos a face "moderada" da direita radical da Europa.

A ascensão ao poder do grupo pós-fascista Irmãos da Itália, em 2022, enviou alertas para a União Europeia e despertou temores de uma guinada para a direita de Roma, membro fundador do bloco europeu e da OTAN.

Mas o forte apoio à Ucrânia fez com que Meloni conquistasse amigos em Washington e Bruxelas, especialmente depois de ter ajudado a persuadir o húngaro Viktor Orban - um aliado de longa data e simpatizante de Moscou - a abandonar o veto à ajuda da UE a Kiev.